Tekel saldırısında 1 kişi daha gözaltına alındı
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Tekel saldırısında 1 kişi daha gözaltına alındı Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı.
Tekel saldırısında 1 kişi daha gözaltına alındı
İSTANBUL - Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının işlemlerine başlandı. Kan donduran cinayetle ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa