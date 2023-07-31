Tekel saldırısında 1 kişi daha gözaltına alındı

Tekel saldırısında 1 kişi daha gözaltına alındı Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı.