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Tekel saldırısında 1 kişi daha gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Tekel saldırısında 1 kişi daha gözaltına alındı Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı.

Tekel saldırısında 1 kişi daha gözaltına alındı

İSTANBUL - Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının işlemlerine başlandı. Kan donduran cinayetle ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt Tekel 3. Sayfa Haberler

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