Tekel bayiinde eksik para verdi, ortalık savaş alanına döndü

Bağcılar da bir tekel bayiinde eksik para veren müşterilerle işletme sahipleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayiine gelip alkol alan bir kişi parası yetmeyince iş yeri sahipleri ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin de karıştığı tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine alkol şişesi, kemer ve sopalarla saldırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin de ayırmakta güçlük çektiği feci kavga dakikalarca devam etti. Yaşanan kavga iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa