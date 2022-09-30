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Tek teker giderek tehlike saçan şahıs hırsızlıktan aranıyormuş

3. Sayfa Haberleri

Tek teker giderek tehlike saçan şahıs hırsızlıktan aranıyormuş

Sakarya'da motosikletle tek teker giderek hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye atan sürücünün hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Sakarya'da motosikletle tek teker giderek hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye atan sürücünün hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Olay, 23 Eylül Cuma günü Akyazı ilçesi Ada Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaskı ve plakası olmayan motosiklet sürücüsü trafikte tehlike saçtı. Tek teker olarak seyir halinde olan sürücü, hem kendi canını hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu araç kamerasınca kaydedildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şahsın S.E. olduğunu ve hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şahsı motosiklet ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Sakarya Akyazı Eylül 3. Sayfa Haberler

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