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Tek tek sırayla çaldılar

3. Sayfa Haberleri

Tek tek sırayla çaldılar

Kırşehir'de girdikleri binalardan ayakkabı çalan hırsızlık şüphelisi gençler, güvenlik kamerasına takıldı.

Kırşehir'de girdikleri binalardan ayakkabı çalan hırsızlık şüphelisi gençler, güvenlik kamerasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir Bağbaşı Mahallesindeki bir sitede gece saatlerinde yaşanan olayda rahat tavırlarıyla dikkat çeken gençler, bina sakinlerindenmiş gibi girdikleri apartmanlarda ayakkabı çaldı. Katları tek tek dolaşan şüpheliler, birçok ayakkabının olduğu dairenin önünde durdu. Ayakkabıları inceleyen şüpheliler, daha sonra üç çift ayakkabıyı alarak hızla binadan uzaklaştı. Dairede oturanlar ayakkabılarını kapının önünde bulmayınca güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Vatandaşlar; görüntülerde şüphelilerin apartmana girdiğini ve ayakkabıyı çaldığını görünce polise haber verdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir 3. Sayfa Haberler

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