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Tek tek durdular, kurallar uymayanlar cezayı yediler

Tek tek durdular, kurallar uymayanlar cezayı yediler

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesinde uygulama yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesinde uygulama yapıldı.

Ekipler, seyir halinde ki araçları tek tek durdurarak sürücülere GBT kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde trafik kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Uygulamanın gün içerisinde aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Gazipaşa 3. Sayfa Haberler

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