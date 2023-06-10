Tek tek durdular, kurallar uymayanlar cezayı yediler

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesinde uygulama yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesinde uygulama yapıldı.

Ekipler, seyir halinde ki araçları tek tek durdurarak sürücülere GBT kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde trafik kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Uygulamanın gün içerisinde aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK