- Tek seferde 7 aracı çekicilere yükleyip çalan çete yakalandı

KONYA - Konya'da bir şirkete ait 7 aracı çekicilere yükleyerek çalan hırsızlık çetesi, polis ekiplerinin takibi sonucu çökertildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Ekim tarihinde merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerine ait 7 aracın çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin görüntülerini inceleyen polis ekipleri, araçların çekiciler vasıtasıyla çalındığını ve 4 aracın Yaylapınar Mahallesine, 3 aracın ise Kılıçarslan Mahallesine götürüldüğünü tespit etti.

Şüphelilerden biri şirketten alacağını tahsil edemediği için şüphelilere yer göstermiş

Polis ekiplerinin tespit edilen mahallelerde yaptığı çevre çalışmaları sonucunda çalıntı araçlar, boş araziye terk edilmiş vaziyette bulundu. 36 saat içerisinde hırsızlık olayını çözen polis ekipleri, şüphelilerin 25 adet suç kaydı bulunan A.R., 23 adet suç kaydı bulunan E.Ö., 3 adet suç kaydı bulunan Ö.F.A. ve 2 adet suç kaydı bulunan G.Ç. olduğunu belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ilk ifadesinde, çalıntı araçları işyeri önünden A.R. ve E.Ö.'nün, çekicilere öncülük ederek yüklediklerini, Ö.F.A.'nın araçlara yer temin ettiğini, G.Ç.'nin ise araçların çalındığı şirkette 2 yıl önce çalıştığı ve şirketten alacağını tahsil edemediği için diğer şüphelilere yer gösterdiğini itiraf etti. G.Ç. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, dün adliyeye sevk edilen şahıslardan Ö.F.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. A.R. ve E.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.