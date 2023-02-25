Tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.
Yangın, Elperek Mahallesi Sait Faik Sokak bulunan tek katlı evde çıktı. Dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak, söndürdü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa