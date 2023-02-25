Tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü. Yangın, Elperek Mahallesi Sait Faik Sokak bulunan tek katlı evde çıktı. Dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak, söndürdü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pamukova Sakarya İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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