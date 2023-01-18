Tek katlı evde çıkan yangın bitişindeki iki eve sıçradı 3. Sayfa Haberleri Tek katlı evde çıkan yangın bitişindeki iki eve sıçradı Alev topuna dönen evler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi Sakarya'nın Erenler ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 eve sıçradı. Tek katlı evde çıkan yangın bitişindeki iki eve sıçradı Alev topuna dönen evler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 eve sıçradı. Alev alev yanan evler cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Erenler ilçesi Yeni Mahalle 2020. Sokak'ta meydana gelen olayda tek katlı evde henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın bitişikte bulunan iki eve daha sirayet ederken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangın sebebiyle evlerde maddi hasar oluşurken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya Erenler 3. Sayfa Haberler

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