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Tek katlı ev küle döndü

Tek katlı ev küle döndü

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev küle döndü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev küle döndü.

Olay, İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple tek katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Olayı gören komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ahşap olan evin çatısı tamamen küle dönerken itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Kimsenin evde olmaması büyük bir faciayı önledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenidoğan İtfaiye Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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