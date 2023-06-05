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Tek katlı ev alevlere teslim oldu

Tek katlı ev alevlere teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

Karabük'te alevlere teslim olan tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Karabük'te alevlere teslim olan tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesi'nde meydana geldi. Nail Yılmaz'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nail Yılmaz İtfaiye Karabük 3. Sayfa Haberler

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