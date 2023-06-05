Tek katlı bir evde çıkan yangın çevre evrelere sıçradın

DÜZCE Düzce'de tek katlı bir evde çıkan yangın çevre evrelere sıçradı. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın Ağa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen ev çevresinde bulunan diğer evlere de sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.