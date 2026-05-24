Sakarya'da gece yarısı ev yangını paniği

Sakarya'da gece yarısı tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahallede paniğe yol açan yangın anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Çam Yolu Mahallesi Şehit İbrahim Güneş Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Evin yanındaki binalara sıçrama riski nedeniyle mahalle sakinleri korku ve panik yaşayarak sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki binalara sirayet etmesini önlemek için her iki cepheden de çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın neticesinde tek katlı ev kullanılmaz hale gelirken, olay esnasında evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı