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Tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran mevkiinde motosiklet üzerinde eşyalara tutunarak yolculuk yapan çocuk, yürekleri ağza getirdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran mevkiinde motosiklet üzerinde eşyalara tutunarak yolculuk yapan çocuk, yürekleri ağza getirdi.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi mevkiinde seyir halinde olan motosiklette eşyalara tutunarak yolculuk yapan çocuk, kameralara yansıdı. Seyir halinde olan motosiklette 9-10 yaşlarındaki çocuk eşyaların bağlı olduğu ipe tutunarak güvende kalmaya çalıştı. Emniyet şeridinde ilerlemeye çalışan motosiklet sürücüsü ve çocuğun tehlikeli yolculuğunu gören sürücüler uyarılarda bulundu. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükkarıştıran Kırklareli Lüleburgaz 3. Sayfa Haberler

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