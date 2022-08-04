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Tehlikeli yolculuk sınır tanımıyor

Tehlikeli yolculuk sınır tanımıyor

Adana'da bir kişinin otomobilin bagaj kaputuna oturarak yolculuk etmesi, iki kişinin motosikletle kucaklarında motosiklet taşıması ve bir başka kişinin de arkasında çocuk varken motosikletin önünü kaldırarak trafikte ilerlemesi görenleri hayrete düşürdü.

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Adana'da bir kişinin otomobilin bagaj kaputuna oturarak yolculuk etmesi, iki kişinin motosikletle kucaklarında motosiklet taşıması ve bir başka kişinin de arkasında çocuk varken motosikletin önünü kaldırarak trafikte ilerlemesi görenleri hayrete düşürdü.

Çukurova ilçesinde vatandaşın cep telefonlarına ilginç ve bir o kadar da tehlikeli görüntüler yansıdı. Turgut Özal Bulvarında bir kişinin arkasında çocuk olmasına rağmen motosikletin önünü kaldırarak seyir etmesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Sürücü uzun süre motosikletin önü kaldırarak devam etti. Görüntüyü çeken kişi ise motosikletli şahsa vurarak onu düşürmeye çalışması da tehlikeyi iki katına çıkardı. Bir başka görüntüde ise yine Turgut Özal Bulvarında bir kişinin hareket halindeki otomobilin bagaj kaputunun üzerine oturduğu görüldü. Vatandaş ölüm tehlikesine rağmen bagaj üzerinde yolculuğuna devam etti. Dr. Sadık Ahmet Bulvarında ise iki kişinin motosikletle motosiklet taşıması görenleri hayrete düşürdü. Sürücü ve arkadaşı şaşkın bakışlar içinde yoluna devam etti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çukurova Adana 3. Sayfa Haberler

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