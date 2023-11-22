Tehlikeli yolculuk kamerada

NEVŞEHİR - Nevşehir'de canlarını hiçe sayarak tırın dorsesine tutunarak yolculuk yapan şahıslar cep telefonu ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinden Yazıhüyük Kasabası istikametine giden bir tırın dorsesinin arkasına tutunarak yolculuk yapan 2 kişi görenleri hayrete düşürdü. Can güvenliklerini hiçe sayan şahısların tehlikeli yolculuğu ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.