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Tehlikeli sevkiyata ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tehlikeli sevkiyata ceza yağdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde sunta yüklü kamyonetin eğimli ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüsüne, polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Tehlikeli sevkiyata ceza yağdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sunta yüklü kamyonetin eğimli ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüsüne, polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Olay İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen kamyonetin, kasasında ki suntalar seyir halindeyken harekete ederek yana doğru kaydı. Kaymanın etkisiyle kamyonetin dengesi bozuldu. Sürücü, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti. Devrilme tehlikesi olan aracı gören sürücüler, kamyonetin sürücüsüne tepki gösterdiler. Sürücüler, o anları amatör kamerayla görüntülediler.

16 Y 6655 plakalı kamyonetin sürücüsünü tespit eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, araç sahibine Mustafa Ö.'ye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli tedbiri almadan taşıma yapmaktan dolayı 1253 TL cezai işlem uygulandı.

Tehlikeli sevkiyata ceza yağdı

Tehlikeli sevkiyata ceza yağdı

Tehlikeli sevkiyata ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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