Tehlikeli Patenli Yolculuk Bursa'da Kameralara Yansıdı

Tehlikeli Patenli Yolculuk Bursa'da Kameralara Yansıdı
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Bursa'da bir genç, seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak patenle seyahat etti. Bu tehlikeli yolculuk amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA - Bursa'da seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak seyahat eden patenli genç, adeta ölümle dans etti. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Patenle seyahat eden bir genç, önünde seyir halinde olan kamyonetin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Tehlikeli anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, genç ise ışıkta bekleyen kamyonetin ilerlemesini de bekledi. Yeşil ışıkta ilerleyen kamyonete tekrar tutunarak seyahat eden gencin tehlikeli anları, amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET KÖSLE - 3.Sayfa
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