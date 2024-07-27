Tehdit suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep'te, tehdit suçundan 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan hakkında 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP