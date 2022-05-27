Tefecilik yaptığı öne sürülen şahıs tutuklandı - Haberler

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Tefecilik yaptığı öne sürülen şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tefecilik yaptığı öne sürülen şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da tefecilik yaptığı iddiası ile gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da tefecilik yaptığı iddiası ile gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kent merkezinde yapıldı. Aldığı ihbarlar üzerine harekete geçen KOM ekipleri M.G., isimli şahsı faizle para sattığı, tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık, Karahisar, 3. Sayfa, Haberler

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