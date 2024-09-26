Üye Girişi
Haberler

Tefecilik Yapan Şüpheli Mersin'de Yakalandı

Tefecilik Yapan Şüpheli Mersin'de Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde tefecilik yapan K.Y. isimli şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada yüksek miktarda nakit para ve yazılı belgeler ele geçirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde tefecilik yapan bir şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faizle para veren, karşılığında senet imzalatıp icra takibi başlatan şüpheli K.Y. ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelinin adresi belirlenerek operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüpheli yakalanırken evinde yapılan aramada 1 adet 300 bin TL'lik çek, 136 bin TL'lik 4 adet senet, 1 adet imzalı boş senet, isim yazılı borç listesi, 2 adet başka şahıslara ait kredi sözleşmesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin TL ele geçirildi.

Tefecilik suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon 3-sayfa Ekonomi Anamur mersin Güncel Polis

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direkt yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 Kara harekatı tehdidi sonrası Lübnan'dan büyük kaçış! 500 bin kişi güvenli bölgelere taşındı

Kara harekatı tehdidi 500 bin kişiyi ülkeden kaçmak zorunda bıraktı
Bu gece yarısından itibaren motorine 90 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Akaryakıta bir zam daha geliyor! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A101 AKTÜEL KATALOĞU 26 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? MEB 30 bin temizlik personeli başvuru ekranı! 30 bin temizlik personeli başvurusu ne zaman başlayacak? BEKÇİLİK BAŞVURUSU 2024 (PA.edu.tr) | Bekçilik başvurusu ne zaman, şartları neler? KYK BURS-KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ: KYK burs- kredi başvuruları ne zaman? KYK ne kadar, kaç TL? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelir? 2025 Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2024- 2025 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (UEFA) Ajax- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi? Masterchef 26 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yiğit Bulut kimdir? Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Lyon- Olympiakos maçı ne zaman? (UEFA) Lyon- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT Tabii ücretsiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });