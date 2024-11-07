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Tefecilik Şüphesiyle Yakalanan Şahıs Gözaltında

Tefecilik Şüphesiyle Yakalanan Şahıs Gözaltında
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Aydın'ın Söke ilçesinde zorla senet imzalatıldığı tespit edilen şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Yüksek miktarda senet ve çek koçanı ele geçirildi.

Aydın'ı Söke ilçesinde borç verdiği kişiye zorla yüksek miktarda senet imzalattığı tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca borç verdiği kişinin vaktinde parayı ödememesi üzerine zorla yüksek miktarda senet imzalatarak tehdit ile parayı tahsil etmeye çalışan ve tefecilik suçunu işleyen Ç.M. jandarma ekiplerince yakalandı. Şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet 1 milyon, 2 adet çek koçanı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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