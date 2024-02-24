Tefecilik çetesine 4 tutuklama

BALIKESİR - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde tefecilik ve tehdit suçu ile haklarında işlem başlatılan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, 21 Şubat 2024 tarihinde Gömeç ilçesinde icra edilen operasyonda, tefecilik ve tehdit suçlarından, haklarında adli işlem başlatılan 7 şüpheliden; Cumhuriyet Savcılığı soruşturması ardından mahkemeye çıkan S.B., R.S., A.Ş.D. ve Ç.Ç. tutuklama kararı çıktı. A.D., S.T. ve H.M. ise adli kontrol tedbiri kararı verildi.