Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik operasyonlarda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 56 ilde gerçekleştirilen "Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedilerek, şu bilgiler verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İl KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; 56 ilde eş zamanlı olarak 'KAFES-49' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi." - ERZİNCAN