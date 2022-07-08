Tefeciler Denizli'de yakayı ele verdi Denizli'de borç para verip senet imzalattıktan sonra faiziyle geri almaya çalıştıkları iddia edilen 2 tefeci yakalandı. Denizli'de borç para verip senet imzalattıktan sonra faiziyle geri almaya çalıştıkları iddia edilen 2 tefeci yakalandı. Denizli'de güvenlik güçleri tefecilik suçunun önlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşa borç para verip senet imzalattıktan sonra faiziyle parayı geri alan 2 kişinin yeri tespit edildi. Yapılan operasyonda şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Aramalarda 9 tane suçta kullanılan çek ve 2 tane ise mali belge ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında "Tefecilik" suçundan adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli 3. Sayfa Haberler

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