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Tefeciler Denizli'de yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tefeciler Denizli'de yakayı ele verdi

Denizli'de borç para verip senet imzalattıktan sonra faiziyle geri almaya çalıştıkları iddia edilen 2 tefeci yakalandı.

Denizli'de borç para verip senet imzalattıktan sonra faiziyle geri almaya çalıştıkları iddia edilen 2 tefeci yakalandı.

Denizli'de güvenlik güçleri tefecilik suçunun önlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşa borç para verip senet imzalattıktan sonra faiziyle parayı geri alan 2 kişinin yeri tespit edildi. Yapılan operasyonda şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Aramalarda 9 tane suçta kullanılan çek ve 2 tane ise mali belge ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında "Tefecilik" suçundan adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler

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