Tefeciler bin liraya karşılık 100 bin liralık senet imzalatmış

İzmir'de ekonomik durumu kötü olan vatandaşları ağına düşüren tefeci şebekesine polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan gazetelerden ve sosyal medya platformlarından yayımladıkları ilanlarla vatandaşları ağına düşüren şebekenin, bazı mağdurlara bin lira karşılığında 100 bin liralık senet imzalattıkları, bazı mağdurlara da alacakları bölümünü boş bırakarak istedikleri rakamı yazdıkları senetler imzalattıkları ortaya çıktı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik durumu kötü, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisindeki, ilk belirlemelere göre emekli olduğu öğrenilen 50 vatandaşa, gazetelerden ve sosyal medya platformlarından yayımladıkları ilanlarla ağına düşüren tefeci şebekesini tespit etti. Ekipler şüphelilerin, "emekliye kredi çıkartılır" başlıklı ilanlar vasıtasıyla vatandaşlara ulaştığını, yüksek faizlerle borç para verdiklerini, tehdit ve baskıyla muvafakatname alıp zorla senet imzalattıklarını, icra yoluyla da emekli maaşlarının bir kısmına ya da tamamına kesinti koydurup vatandaşları 5 milyon TL mağdur ettiklerini belirledi.

Bin liraya karşılık 100 bin liralık senet imzalatmışlar

Şüphelilerin borç verdikleri vatandaşlara imzalattıkları senetlerin miktarı ise dudak uçuklattı. Yapılan çalışmalarda bir emekli vatandaşa verilen bin lira karşılığında 100 bin liralık senet imzalatıldığı, bazı vatandaşlara imzalatılan senetlerde ise karşılık olan miktarın boş bırakıldığı, alacak kısmının şebeke üyelerince sonradan belirlendiği ortaya çıktı.

Şafak operasyonuyla alındılar

Olayla ilgili çalışma yürüten ekipler, belirlenen 10 şüpheliyi yakalamak için Bornova, Buca, Konak, Karabağlar ilçeleri ile Kütahya ve Aydın illerinde bugün eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Şüphelilerden 9'u polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda, içinde borçlu isimlerinin bulunduğu çok sayıda ajanda, not defteri ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR