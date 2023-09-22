Karabük'te yapılan tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda silah, uyuşturucu ve belgeler ele geçirildi.

Tefeci şebekesine şafak baskını kamerada

Karabük'te tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

KARABÜK - Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Yenice ilçesinde 9 ayrı adrese yapılan 'Tefecilik' operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Mali suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 3 gün önce 9 ayrı adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon yaptı.

KOM ve İstihbarat ekiplerince 8 ekip 20 personelle tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen şahısların evlerine eş zamanlı dron destekli düzenlenen operasyonla Y.D., S.K., K. B., U.B., D.D., H.S. ve R.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ekiplerce bir adet namlu kısmı kesilmiş av tüfeği, bir adet tabanca, 111 gram esrar maddesi ile çok sayıda çek, senet ve ödeme planlarını içeren belgeler ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 7 şüpheli emniyette süren sorgularının ardından Yenice Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan 7 kişi tefecilik suçunu gerçekleştirdikleri tespiti üzerine tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen Y.D., S.K., K.B. ve H.S. tutuklanarak, Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilirken, U.B., D.D. ve R.D. isimli şahıslar ise Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.