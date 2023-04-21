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Tedirgin davranışları ele verdi, 4 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

Tedirgin davranışları ele verdi, 4 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de polis ekipleri, tedirgin davranışlar sergileyen şahsın elinde bulunan çuvalda 3 kilo 500 gram sentetik kannabinoid maddesi ve bir kilo 300 gram esrar ele geçirdi.

Kocaeli'de polis ekipleri, tedirgin davranışlar sergileyen şahsın elinde bulunan çuvalda 3 kilo 500 gram sentetik kannabinoid maddesi ve bir kilo 300 gram esrar ele geçirdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesinde yaptıkları rutin denetimde şüpheli bulduğu şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Tedirgin davranışlarından şüphelenen polis ekipleri, H.M.'nin elinde bulunan çuval içerisinde 3 kilo 500 gram sentetik kannabinoid ve bir kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili şahıs gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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