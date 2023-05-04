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Tedavi için hastaneye gidince yakayı ele verdi

Tedavi için hastaneye gidince yakayı ele verdi

3. Sayfa Haberleri

Karabük'te hastanede tedavi olurken hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası ile yakalama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te hastanede tedavi olurken hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası ile yakalama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası ile yakalama kararı bulunan T.T.'nin hastaneye gideceği bilgisini alması üzerine çalışma başlattı. Titizlikle yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüpheli şahıs hastanede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yürümekte zorluk çeken ve bastonla yürüyen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Karabük 3. Sayfa Haberler

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