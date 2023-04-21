TDP ekipleri halkı bilinçlendiriyor

Erzincan'da Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet meydanında vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Erzincan'da Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet meydanında vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Cumhuriyet meydanında stant açıp esnaf ziyaretinde bulunan polis ekipleri, telefon dolandırıcılığı, parada sahtecilik, hırsızlık ve güvenli internet kullanımı konularında 56 işyeri ve esnaf ile 290 vatandaşa bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yaptı.

Bu çerçevede 405 adet "telefon dolandırıcılığı, parada sahtecilik, hırsızlık, ve güvenli internet kullanımı" konularının yer aldığı broşür dağıtıldı. - ERZİNCAN