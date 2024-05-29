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TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Antalya'da Ziyarete Açıldı

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Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de aslına uygun tasarlanan TCG Nusret N-16 Müze Gemisi, Antalya'da ziyarete açıldı. Vali Hulusi Şahin ve beraberindeki heyet, TCG Nusret Mayın Gemisi'ni ziyaret etti.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de aslına uygun tasarlanan TCG Nusret N-16 Müze Gemisi, Antalya'da ziyarete açıldı. Vali Hulusi Şahin ve beraberindeki heyet, TCG Nusret Mayın Gemisi'ni ziyaret etti.

Çanakkale Savaşı'nın en önemli stratejik manevralarını uygulayarak zaferin kapılarını açan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de aslına uygun tasarlanan TCG Nusret N-16 Müze Gemisi, Antalya'da ziyarete açıldı. TCG Nusret N-16 Müze Gemisi'nin ilk ziyaretçileri Vali Hulusi Şahin ve beraberindeki heyet oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında ziyaretçilerini Antalya limanında ağırlayan dünyanın en ünlü mayın gemisi TCG Nusret, denizcilik tutkusunu müzecilik ruhu ile birleştirerek binlerce ziyaretçisini adeta büyüledi. Çanakkale Savaşları sırasında boğaza döşediği mayınlarla savaşın seyrini değiştiren Nusret Mayın Gemisi, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkardı.

"Tarihi yeniden yaşadık"

Binlerce teknik doküman ve fotoğraf ile tekrar inşa edilerek denize indirilen TCG Nusret Mayın Gemisi'ni ziyaret eden Vali Şahin, "Tekrar inşa edilerek 2010 yılında denize indirilen, 2011 yılında ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın emrine verilen Nusret Mayın Gemisi, Çanakkale Savaşı'nın gidişatını değiştirip şanlı tarihimize eşsiz bir zafer daha kazandırmıştır. Bugün tarihi yeniden yaşadık" dedi.

Çanakkale Savaşı'nın atmosferini ziyaretçilerine yaşatan sergi alanlarını gezen Vali Şahin, yapılan sunumları izleyerek geminin yeniden inşa edilmesi, teknik kapasitesi ve donanımsal yapısı hakkında gemi mürettebatından bilgi aldı.

"Türk denizciliği ve müzeciliği TCG Nusret ile birleşti"

Türk donanmasında hizmete giren dördüncü gemi olma özelliğini taşıyan ve deniz müzelerinin Türk deniz tarihi ile birleştirilmesi açısından önemli bir yere sahip olan TCK Nusret Mayın Gemisi Antalya Limanı'nda vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı, askerlerimizin düzenlediği sunum ve gösteriler ile geminin tarihi ve önemi anlatılarak TCG Nusret Mayın Gemisi'nin tarihi önemine dikkat çekildi. Milli ve manevi değerlerimizin tanıtımı açısından TCG Nusret Mayın Gemisi'nin büyük bir öneminin olduğunu belirten Vali Şahin, "Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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