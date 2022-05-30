TBMM önünde dolmuş kazası: 13 yaralı - Haberler

TBMM'nin Dikmen girişinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dikmen Caddesi TBMM önünde hat dolmuş ile özel otomobil çarpıştı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 13 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

(Ali Nargüner - Mert Cerrahoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa