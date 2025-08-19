TBMM Önünde Araç Yakan Şahıs Gözaltına Alındı

Mersin'den gelen M.E.F. isimli şahıs, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aracını ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yakalanan M.E.F.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde bir şahıs aracını yaktı.

Olay, TBMM'nin önünde meydana geldi. İddialara göre, aracıyla Mersin'den meclisin önüne gelen M.E.F. isimli şahıs, oraya getirdiği 33 FC 312 plakalı aracını yaktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil, olay yerinden kaldırıldı. M.E.F. isimli şahıs polis ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aracı yakan M.E.F. isimli şahsın, psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü iddia edildi. - ANKARA

