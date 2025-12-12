Haberler

Meclis'teki cinsel taciz iddiasına ilişkin 4 şüpheli daha gözaltına alındı

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, TBMM'deki taciz iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 4 aşçı emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan H.İ.G. tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, TBMM'de taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Meclis lokantasında çalışan 4 aşçı daha emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 10 Aralık'ta gözaltına alınan şüpheli H.İ.G.'nin 11 Aralık'ta sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanmıştı. Başsavcılık tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında bugün 4 şüpheli daha gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
