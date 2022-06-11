TBMM Başkanı korumaları kaza yaptı - Haberler

TBMM Başkanı korumaları kaza yaptı - TBMM Başkanı korumaları kaza yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi korumaları İstanbul Bursa Otobanı Kuzey Gişeleri yakınlarında trafik kazası yaptı. - TBMM Başkanı korumaları kaza yaptı BURSA - Türkiye Büyük Millet Meclisi korumaları İstanbul Bursa Otobanı Kuzey Gişeleri yakınlarında trafik kazası yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un korumaları, Bursa Otoban Kuzey Gişeleri yakınlarında trafik kazası yaptı. 34 PT 6015 plakalı Volkswagen marka araç yağmur sebebiyle ıslanan yolda kayarak bariyerlere yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Kaza yerinde yaralananlara acil servis ekipleri müdahale etti. 4 korumanın yaralandığı kazada, can kaybı yaşanmadı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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