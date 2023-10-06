Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir vatandaş, taziyeye gittiği sırada, motosiklette bıraktığı paraları çalındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Taziyeye gitti, motosikletinde bıraktığı paralar böyle çalındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir vatandaş, taziyeye gittiği sırada, motosiklette bıraktığı paraları çalındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Siverek Hasan Çelebi Mahallesi, merkez taziye evinde bir tanıdığının taziyesine giden S.K. iddiaya göre 17 bin TL parasını motosikletin heybesinde unuttu. Parayı fark eden hırsızlar parayı alarak ortadan kayboldu o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde motosikletin önünden geçen 2 kişi, motosikletin heybesindeki paraları fark ediyor, bir müddet bekleyen ve kimsenin olmadığına kanı getiren hırsızlar, heybedeki paraları alarak bölgeden uzaklaşıyor.

Motosikletin heybesinde 17 bin TL para olduğunu ve hırsızların bunu çaldığını iddia eden S.K. hırsızlardan şikayetçi olduğunu ve emniyet güçlerinden mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Polis, görüntülerde eşkalleri tespit ettiği hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.