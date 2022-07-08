Taziye evinden klima çalan hırsızlar kameraya takıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taziye evinden klima çalan hırsızlar kameraya takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Taziye evinden klima çalan hırsızlar kameraya takıldıMARDİN Mardin'in Nusaybin ilçesinde hırsızlar taziye evinde bulunan sulu klimayı çaldı.

Taziye evinden klima çalan hırsızlar kameraya takıldı

MARDİN Mardin'in Nusaybin ilçesinde hırsızlar taziye evinde bulunan sulu klimayı çaldı. Hırsızlık anı camide bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde Nusaybin ilçesinde Abdülkadir Paşa Mahallesi Seyit Feyzullah Cindioğlu Taziye evini gözüne kestiren hırsızlar, çevreyi gözetledikten sonra taziye evinin penceresini açarak içeri girdi. Bu sırada hırsızlardan biri taziye evinin içerisine girerek sulu klimayı alıp dışarıda duran arkadaşına uzatarak pencereden dışarı çıkarttı. Klimayı aralarına alan hırsızlar, alandan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Taziye evinde klimanın olmadığını gören görevlileri görüntüleri izledikten sonra polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelerek çalışma başlattığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Abdullatif Altunkaynak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title