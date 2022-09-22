Taziye evine giderken otomobilin çarptığı genç, son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de cenaze evine taziyeye gittiği esnada otomobil çarpması neticesinde hayatını kaybeden 33 yaşındaki Uğur Yazıcı, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Gölcük ilçesi İpekyolu Mahallesi Ali Fuat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ç. idaresindeki 41 RC 277 plakalı BMW marka otomobil, arkadaşlarının ölen babası için cenaze evine taziyeye giden Uğur Yazıcı ve Erdi Öner'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan gençleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ağır yaralanan Uğur Yazıcı ile arkadaşı Erdi Öner, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğur Yazıcı (33) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yazıcıya çarpan otomobil sürücüsü R.Ç. de tutuklandı. Gölcük Hisareyn Esentepe Cami'de kılınan cenaze namazına Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uğur Yazıcı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Esentepe Mezarlığı'na defnedildi. - KOCAELİ