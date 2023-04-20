Tayvan'da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Tayvan'da birçok şehri etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Tayvan'da birçok şehri etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Tayvan'da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açarak hayatı olumsuz etkiledi. Tayvan Merkezi Hava Durumu Bürosu (CWB) tarafından yapılan açıklamada, Tayvan genelinde 15 şehir ve ilçede bir çok yerleşim yerini su bastığı, cadde ve sokakların sular altında kaldığı belirtildi. Sel meydana gelen bölgelerde çok sayıda araç yolda kalırken, sel sularına kapılan bir kadın sürüklenmekten son anda kurtuldu.

En çok yağış alan Tayvan'ın batısındaki Miaoli ilçesine bağlı Tongxiao kasabasına 215,5 milimetre yağış düştüğü ifade edildi. Taichung ve Changhua şehirleri için sabah saatlerinde aşırı yağış uyarısı yapıldı. Tayvan'ın kuraklıktan etkilenen güney bölgelerinde ise yağış görülmediği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri kuzey ve orta bölgelerde önümüzdeki bir kaç gün daha yağışların devam edeceğini belirterek halkı su baskınlarına karşı uyardı. - TAİPEİ