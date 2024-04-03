Tayvan'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 9'a yükseldi

Tayvan'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a, yaralı sayısı 882'ye yükseldi. Şu ana kadar 28 binanın yıkıldığı belirtildi.

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien açıklarında yerel saatle 07.58'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Tayvan Ulusal İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, depremde can kaybının 9'a, yaralı sayısının ise 882'ye yükseldiği belirtildi. Ölenlerden 5'inin depremin ardından farklı noktalarda meydana gelen heyelanda kaya düşmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı. Tünellerde ise 127 kişinin mahsur kaldığı ifade edildi. 17'si Hualien'de, 8'i Yeni Taipei şehrinde, 2'si Keelung'da, 1'i Yilan'da olmak üzere toplam 28 bina yıkıldı. Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), önümüzdeki 3-4 günde 6.5-7 büyüklüğünde artçı sarsıntıların olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Depremin ardından Filipinler ve Japonya'da verilen tsunami uyarıları ise kaldırıldı.

"Kalplerimiz Tayvan halkıyla birlikte"

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalplerimiz, bugünkü şiddetli depremin ardından Tayvan halkıyla birlikte. Göçmen İşçiler Departmanımız şu anda Tayvan'da ikamet eden 159 bin 480 Filipinlinin güvenliğini özenle sağlıyor. Bu zor dönemde Tayvan'daki Filipinli kardeşlerimize mümkün olan her şekilde yardım etmeye ve destek olmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ise paylaşımında, "Bu sabah meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından çalışmalar devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından aldığımız destek mesajlarına ve hayat kurtaran ilk müdahale ekiplerimize minnettarım. Kalbim depremden etkilenenlerle birlikte. Lütfen sevdiklerinizle iletişim halinde olun ve güvende kalın" ifadelerine yer verdi.

Son 25 yılın en büyük depremi

Tayvan'da 15,5 kilometre derinlikte kaydedilen 7.2 büyüklüğündeki deprem, 1999'da Nantou şehrinde meydana gelen depremden sonra kaydedilen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti. Şiddetli sarsıntıyla birlikte bazı binalar yıkılırken, dağlık bölgelerde heyelan meydana geldi. Tünellerin ve köprülerin de ağır hasar aldığı öğrenildi. Arama kurtarma çalışmaları ordunun da desteğiyle sürüyor. - TAİPEİ