Tayland ile Kamboçya Arasındaki Ateşkes Askıya Alındı

Tayland ile Kamboçya sınırında dün 2 askerin mayına basarak yaralanmasının ardından taraflar arasındaki ateşkesin askıya alınması sonucu Tayland ordusunun sınır hattında "tam hazırlık" ilan ettiği açıklandı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet arasında geçtiğimiz ay ABD Başbakanı Donald Trump'ın katılımıyla imzalanan ateşkesin kısa sürede bozulmasının ardından taraflar arasındaki gerginlik yeniden yükseldi. Anutin Charnvirakul dün Kamboçya sınırındaki Sisaket eyaletinde mayın patlaması sonucu 2 Taylandlı askerin yaralanmasının ardından bugün askeri üniforma giyerek sınır bölgesini ziyaret etti. Yaralı askerlerle bir araya gelen Tayland Başbakanı, ziyareti sırasında basın açıklamasında bulunarak, meydana gelen patlamaya neden olan mayınların "onlarca yıl öncesinden kalma" olduğu yönündeki iddialarını reddetti. Anutin ayrıca, "Tayland'ın envanterinde iddia edilen türde patlayıcılar bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Tayland Başbakanı, ateşkesin askıya alınma süresine ilişkin bir soruya, "Tayland Kraliyet Ordusu, karşı tarafın düşmanca tutumunun sona erdiğine kanaat getirene kadar" yanıtını verdi.

"Tam hazırlık ilan edildi"

Tayland Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Winthai Suvaree bugün yaptığı basın açıklamada, Tayland ordusunun ülke egemenliğini korumak için göreve hazır olduğunu belirtirken, Tayland Ulusal Güvenlik Konseyi ve Savunma Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda Kamboçya sınırında "tam hazırlık" ilan edildiğini belirtti.

Winthai, mayın patlamasının yaşandığı bölgede yapılan teknik incelemelerde, patlayıcının iddia edildiği gibi eski bir mayın olmadığının, yakın tarihte döşenmiş Kamboçya yapımı bir mayın olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Winthai ayrıca, bölgede yapılan taramalarda 3 adet patlamaya hazır mayın daha bulunduğunu belirtti.

Kamboçya "yeni mayın" iddialarını reddetti

Kamboçya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tayland'ın sınır bölgesine yeni mayın döşendiği yönündeki iddialar kategorik olarak reddedildi. Bakanlık açıklamasında, patlamaya neden olan mayınların 1970-80'li yıllardaki iç savaş döneminden kalan "eski savaş kalıntıları" olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Kamboçya'nın sınırda yeni mayın kullanmadığı ve kullanmayacağı belirtilirken, Kamboçya'nın imzalanan ateşkese bağlı kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Tayland-Kamboçya çatışması

İki ülke arasında bir süredir devam eden gerilim, 16 Temmuz'da bir Tayland askerinin mayına basarak bacağını kaybetmesinin ardından tırmanmıştı. Artan siyasi gerilim üzerine Tayland, 23 Temmuz'da Kamboçya'daki büyükelçisini geri çağırırken, Bangkok'taki Kamboçya büyükelçisini de sınır dışı etmişti. Olayın ardından antik bir tapınağın bitişiğindeki tartışmalı bölgede 24 Temmuz'da patlak veren çatışmalar, hızla diğer bölgelere sıçramıştı. Kamboçya roketatarlarla saldırı düzenlemiş, Tayland ordusu ise 2 F-16 savaş uçağı ile Kamboçya'nın sınır bölgelerinde bulunan askeri hedefleri bombalamıştı. Tayland, söz konusu mayının Kamboçya askerlerince son dönemde döşendiğini belirtirken, Kamboçya yönetimi bu suçlamayı reddetmişti.

Malezya'da ateşkese varılmıştı

Tayland-Kamboçya arasındaki çatışmanın sonlanması için ülke liderleri 28 Temmuz'da Malezya'da bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ve Kamboçya liderlerinin, Malezya'da yapılan görüşmelerin ardından sınır çatışmalarını sona erdirmek için acil ve şartsız ateşkes üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.

Anlaşma, Trump'ın katılımı ile imzalanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Asya seyahatinin ilk ayağı olan Malezya'da, Kamboçya ile Tayland arasındaki askeri anlaşmazlıkları sona erdirmeyi amaçlayan barış zirvesine katılmıştı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in hazır bulunduğu zirvede Kamboçya ile Tayland arasında 26 Ekim'de ortak ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Tayland-Kamboçya arasında varılan ortak ateşkes anlaşmasının ardından, ABD ile Tayland ve Kamboçya arasında ticaret anlaşmaları imzalanmıştı. - BANGKOK