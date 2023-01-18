Tayland'daki petrol tankeri patlamasında bilanço ağırlaşıyor: 8 ölü, 4 yaralı

Tayland'ın Samut Songkhram eyaletindeki Mae Klong Nehri'ndeki petrol tankerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı ise 4'e yükseldi.

Tayland'ın Samut Songkhram eyaletindeki Mae Klong Nehri'ne demir atmış halde bulunan petrol tankerinde dün yerel saatle 09.30 sıralarında şiddetli bir patlama yaşanmıştı. Patlamanın şiddetiyle alev alan petrol tankerine ilişkin kaza raporu açıklandı. Rapora göre kazada 8 kişi hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı ve tedavilerine devam edildiği bilgisi verildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, hayatını kaybedenlerden en az 5'inin ise Myanmarlı işçiler olduğu öğrenildi.

Tayland Denizcilik İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Phuriphat Thirakunphisuth, Ruammitr Tersanesi'nde patlayarak alev alan petrol tankerinin enkazından 8 ceset çıkarıldığını belirtti. Bölge İdari Teşkilatı Başkanı Amornsak Chatratin yaptığı açıklamada, patlamanın yol açtığı zararlar nedeniyle bölgedeki 128 kişinin yardım talebinde bulunduğunu söyledi. Kazaya ilişkin arama kurtarma çalışmaları sona ererken, olay yeri incelemeleri ve soruşturma ise devam ediyor. - BANGKOK