Tayland'daki gece kulübü yangınında can kaybı 25'e yükseldi

Tayland'ın Chonburi eyaletindeki Mountain B adlı gece kulübünde Ağustos ayında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Tayland'ın güney doğusundaki Chonburi bölgesinde bulunan Mountain B adlı gece kulübünde Ağustos ayında büyük bir yangın çıkmıştı. Çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibinin müdahale ettiği olayda son olarak 14 kişinin hayatını kaybettiği, en az 40 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti. Yangından aylar sonra yetkililer tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 25'e yükseldiği belirtildi. Yaşamını yitiren son kişinin 26 yaşındaki bir kadın olduğu öğrenildi. Aralarında ikisi ventilatöre bağlı bulunan 8 kişinin tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 2009'da yine bir gece kulübünde çıkan yangında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmiş, kulübün sahibi suçlu bulunarak 2011'de hapse atılmıştı. Phuket'te de 2012 yılında bir gece kulübünde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. - BANGKOK