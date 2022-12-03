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Tayland'da yük trenine bombalı saldırı

3. Sayfa Haberleri

- Tayland'da yük trenine bombalı saldırı Tayland'dan Malezya'ya plastik taşımakta olan seyir halindeki bir yük trenine bombalı saldırı düzenlendi.

- Tayland'da yük trenine bombalı saldırı

BANGKOK - Tayland'dan Malezya'ya plastik taşımakta olan seyir halindeki bir yük trenine bombalı saldırı düzenlendi.

Tayland'da Malezya'ya plastik taşımakta olan 15 vagonluk bir yük treni, Songkla eyaletinden geçtiği sırada bombalı saldırıya uğradı. Şiddetli patlama sonucu 15 vagonluk treninin 11 yük vagonu raydan çıkarak yol kenarına devrildi. Trenin 2'si makinist olmak üzere 4 kişilik mürettebatının bulunduğu lokomotif bölümü raylarda kalırken, saldırıda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Bölge polis şefi Bantern Laochareng saldırının ardından yaptığı açıklamada, saldırının 26 kiloluk ev yapımı bir bomba ile gerçekleştirildiği ve şiddetli patlamanın ardından bombanın yerleştirildiği rayların altında 2 metrelik bir çukur oluştuğunu belirtti. Laochareng ayrıca saldırıda terör veya hırsızlık şüphelerinin bulunduğunu ifade etti.

Saldırının gerçekleştirildiği Hatyai (Tayland) - Padang Besar (Malezya) tren hattı ulaşıma kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malezya Tayland 3. Sayfa Güncel Haberler

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