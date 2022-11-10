Tayland'da yolcu treni kamyonu biçti 3. Sayfa Haberleri Tayland'ın Lamphun eyaletinde hemzemin geçitte sıkışan kamyona yolcu tren çarptı. Tayland'ın Lamphun eyaletinde hemzemin geçitte sıkışan kamyona yolcu tren çarptı. Tayland'da Bangkok - Chiang Mai seferini yapan 15 vagonlu yolcu treni, Lamphun eyaletinde hemzemin geçitten zamanında geçemeyerek bariyerlerin arasında kalan çift damperli kamyona çarptı. Çarpışma sırasında trende 250 yolcu olduğu ifade edilirken, kazada ölen veya yaralanan olmadı. Trenin geldiğini gören kamyon şoförü aracını terk ederken, trenin çarpışma etkisiyle raylardan çıkmaması büyük bir faciayı engelledi. Kamyon sürücüsü kaza sonrası gözaltına alınırken, kazanın gerçekleştiği tren yolunun rayları bakıma alındı. Olay yerinde bulunan başka bir araçtan çekilen görüntülerde, trenin kamyonun damperlerinin arasında çarptığı ve kısa sürede durduğu görüldü. - BANGKOK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tayland 3. Sayfa Haberler

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