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Tayland'da Sel ve Toprak Kaymaları: 43 Ölü

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Tayland'da meydana gelen şiddetli muson yağışları ve Yagi Tayfunu nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti. Felaketten etkilenen yaklaşık 133 bin kişi, acil durum merkezlerine tahliye edildi.

Tayland'da son haftalarda etkili olan şiddetli muson yağışları ve Yagi Tayfunu nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Tayland'ı vuran Yagi Tayfunu ve şiddetli muson yağışları nedeniyle ortaya çıkan bilanço açıklandı. Tayland Afet Önleme Departmanı (DDPM) Direktörü Chaiwat Chuntirapong yaptığı açıklamada, son 1 ayda şiddetli yağışlar ve Yagi Tayfunu nedeniyle ülke genelinde yaşanan sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiğini belirtirken, 24 kişinin ise yaralandığını aktardı. Chuntirapong, felaketlerden yaklaşık 133 bin kişinin etkilendiğini ifade etti.

Vatandaşlar güvenli bölgelerde kurulan acil durum merkezlerine tahliye edildi

Birçok yardım kuruluşunun yanı sıra Tayland Donanması'nın da hava, kara ve deniz birlikleriyle tam destek vermek üzere görevlendirildiği arama kurtarma ve yardım çalışmalarında, evleri su altında kalan vatandaşlar güvenli bölgelerde kurulan acil durum merkezlerine tahliye edildi.

Tayland'ın büyük çoğunluğunu etkisi altına alan yağışlar turistik bölgelerde de hayatı olumsuz etkilerken, yetkililer yerel vatandaşlara ve turistlere gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulundu. Tayland Turizm Otoritesi tarafından dün yayınlanan bildiride, Tayland'ın yağmur sezonunun zirvesinde olduğu ve buna bağlı olarak kara ve hava ulaşımında aksaklıklar yaşandığı bildirilirken, seyahat edecek olan turistlere ulusal ve bölgesel uyarıları takip etmeleri konusunda bilgilendirme yapıldı. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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