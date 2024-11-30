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Tayland'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 9'a Yükseldi

Tayland'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 9'a Yükseldi
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Tayland'ın güneyinde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel felaketinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 8 eyalette 553 bin haneyi etkileyen sel nedeniyle 13 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Tayland'ın güney bölgelerinde etkili olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Tayland'ın güneyinde son günlerde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı selde bilanço artıyor. Tayland Afet Önleme Merkezi (DPPD) tarafından yapılan açıklamada, "8 eyalette meydana gelen sel felaketi 553 bin 921 haneyi etkiledi ve 9 kişinin ölümüne yol açtı" ifadeleri kullanıldı. 13 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, okullarda ve tapınaklarda geçici barınma merkezleri kurulduğu belirtildi. Tayland Meteoroloji Dairesi, ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde daha yoğun yağış beklendiğini aktarırken, ani sel uyarısında bulundu.

Komşu Malezya'da da muson yağışlarının beraberinde getirdiği sellerde 3 kişi hayatını kaybederken, 122 binden fazla kişi tahliye edildi. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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