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Tayland'da Okul Servisi Yangını: 16 Çocuk ve 3 Öğretmen Hayatını Kaybetti

Tayland'da Okul Servisi Yangını: 16 Çocuk ve 3 Öğretmen Hayatını Kaybetti
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Tayland'ın Pathum Thani eyaletinde bir okul servisi alev aldı. Yangında otobüsten kaçamayan 16 çocuk ve 3 öğretmen hayatını kaybetti, birçok öğrenci yaralandı. Olayın ardından otobüs şoförünün kaçtığı iddia edildi.

Tayland'da anaokulu öğrencilerini taşıyan bir okul servisinin alev alması sonucu 16 çocuk ve 3 öğretmen hayatını kaybetti.

Tayland'ın Pathum Thani eyaletinde bir otoyolda bugün yerel saatle 12.20 sıralarında 38 anaokulu öğrencisi ve 6 öğretmenin bulunduğu okul servisi alev aldı. Yangında otobüsten kaçamayan 4-5 yaşlarındaki 16 çocuk ile 3 öğretmen hayatını kaybetti. Aralarında ağır yaralıların da bulunduğu çok sayıda öğrenci olay yerine gelen ekipler tarafından çevre hastanelere sevk edildi.

Alevlerin sardığı otobüs itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte söndürülürken, yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Olayın ardından 48 yaşındaki otobüs şoförünün kaçtığı iddia edildi.

Tayland Başbakan Paetongtarn Shinawatra, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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