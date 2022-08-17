Tayland'da keşişlerin duası sırasında tavan çöktü
3. Sayfa Haberleri
- Tayland'da keşişlerin duası sırasında tavan çöktü Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir tapınakta keşişler dua ettiği sırada tavanın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
- Tayland'da keşişlerin duası sırasında tavan çöktü
BANGKOK - Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir tapınakta keşişler dua ettiği sırada tavanın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Tayland'ın Muang bölgesinde bir tapınağın tavanı şiddetli yağışın etkisiyle çöktü. Bu sırada duada olan keşişler can havliyle kaçtı. Panik anları güvenlik kamerasına yansırken, olayda 2 kişi yaralandı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa