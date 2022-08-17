Tayland'da keşişlerin duası sırasında tavan çöktü 3. Sayfa Haberleri - Tayland'da keşişlerin duası sırasında tavan çöktü Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir tapınakta keşişler dua ettiği sırada tavanın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı. - Tayland'da keşişlerin duası sırasında tavan çöktü BANGKOK - Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir tapınakta keşişler dua ettiği sırada tavanın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Tayland'ın Muang bölgesinde bir tapınağın tavanı şiddetli yağışın etkisiyle çöktü. Bu sırada duada olan keşişler can havliyle kaçtı. Panik anları güvenlik kamerasına yansırken, olayda 2 kişi yaralandı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tayland 3. Sayfa Güncel Haberler

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