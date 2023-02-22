Tayland'da elektrikli feribotlar alev aldı

Tayland'ın Samut Prakan eyaletinde şarj edilmek üzere marinaya çekilen elektrikli feribotlarda yangın çıktı.

Tayland'da yerel saat ile 07.30'da Samut Prakan eyaletindeki Chao Phraya Nehri'nde şarj ünitesine bağlı halde bulunan 11 elektrikli feribottan birinde patlama yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre şiddetli patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede birbirine bağlı diğer feribotlara da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 3 feribot kullanılamaz hale geldi.

Samut Prakan Marina yetkililerinin yaptığı açıklamada, olay anında feribotlarda kimsenin bulunmadığını ve yangının şarj halindeki bir bataryanın patlaması sonucu meydana geldiğini düşündükleri ifade edildi.

Özel bir deniz taşımacılığı firmasına ait feribotların yanması sonucu toplam maddi hasarın en az 120 milyon baht(yaklaşık 65 milyon Türk lirası) olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BANGKOK