Tayland'da bavullarında 109 adet canlı hayvan taşıyan 2 kadın tutuklandı Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda bavullarında 109 adet canlı hayvan taşıdığı tespit edilen 2 kadın, Tayland Yaban Hayatı Koruma Yasası, Gümrük Yasası ve Hayvan Salgını Yasası'nı ihlal etme gerekçesiyle tutuklandı. Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda bavullarında 109 adet canlı hayvan taşıdığı tespit edilen 2 kadın, Tayland Yaban Hayatı Koruma Yasası, Gümrük Yasası ve Hayvan Salgını Yasası'nı ihlal etme gerekçesiyle tutuklandı. Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda geçtiğimiz pazartesi günü X-ray'den geçtikleri sırada bavullarında canlı hayvan olduğu tespit edilen 2 kadın, salı günü gözaltına alınmıştı. Yetkililer, bavulda 2 beyaz kirpi, 2 armadillo, 35 kaplumbağa, 50 bukalemun ve 20 yılan bulduklarını bildirirken, 2 kadının Tayland Yaban Hayatı Koruma Yasası, Gümrük Yasası ve Hayvan Salgını Yasası'nı ihlal etme gerekçesiyle bugün tutuklandığını duyurdu. Bavullarında 109 canlı hayvanı taşıyanların, Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai kentine giden 38 yaşındaki Nithya Raja ve 24 yaşındaki Zakia Sulthana Ebrahim olduğu açıklandı. Öte yandan 2019 yılında, Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai kentine giden bir adamın bagajında 1 aylık leopar yavrusu bulunmuş, kişi daha sonra gözaltına alınmıştı. - BANGKOK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tayland 3. Sayfa Haberler

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